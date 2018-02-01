В Тюмени автобус столкнулся с легковушкой

ДТП случилось вчера вечером на пересечении улиц Мельникайте и Широтной. Там столкнулись микроавтобус "Хундай" 73-го маршрута и автомобиль "Лада". По предварительной информации, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию. В аварии 80-летний водитель получил ушиб.

Еще одно ДТП с участием общественного транспорта вчера произошло на улице Алебашевской. Там в автобусе №39 упала пассажирка.

"По предварительным данным, инцидент произошел, когда автобус подъезжал к регулируемому перекрестку. Водитель притормозил, а стоявшая на ступеньке пассажирка упала и получила повреждение локтя и травму головы. Обстоятельства ДТП выясняются", — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области