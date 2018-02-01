Тюменку будут судить за смерть новорожденной дочери

В Тюмени 26-летняя местная жительница обвиняется в причинении смерти по неосторожности своей грудной дочери.

Трагедия произошла в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года. У себя дома женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, во время кормления своего новорожденного ребенка уснула. Во сне она своим телом придавила шею и грудную клетку девочки, и она скончалась от механической асфиксии.

Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, тюменка обвиняется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Дело разберет суд.