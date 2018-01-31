В Сургуте полицейскому грозит наказание за побои

В Югре в превышении должностных полномочий обвиняется сотрудник отдела полиции №2 УМВД России по городу Сургуту.

Как установило следствие, в октябре 2017 года в отдел полиции был доставлен местный житель. В отношении него составили административный протокол за мелкое хулиганство. Когда мужчина отказался подписывать документ, помощник участкового "нанес ему многочисленные удары руками по различным частям тела".

Как сообщает прокуратура ХМАО, здоровью мужчины был причинен тяжкий вред. Полицейского будут судить по п.п. " а, в " ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и с причинением тяжких последствий).