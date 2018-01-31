Тюменец убил знакомого, решив, что он заразил его ВИЧ

В Тюмени за убийство перед судом предстанет 44-летний местный житель. Перед тем, как зарезать приятеля, мужчина обвинил его в том, что он заразил его ВИЧ-инфекцией.

Мужчины познакомились около двух лет назад в больнице. Иногда они вместе употребляли наркотики внутривенно, при этом тюменец знал, что у его нового приятеля диагностирована ВИЧ-инфекция.

В январе 2017 года у него самого выявили ВИЧ-инфекцию стадии 4А, а с осени он стал жить у того же знакомого. Вечером 8 декабря в ходе распития алкоголя тюменец стал предъявлять ему претензии: якобы это он заразил его опасной инфекцией (специалисты отмечают, что стадия 4А обычно развивается спустя 6–10 лет с момента заражения) и может заразить других людей, так как бросает шприцы где попало. Завязался конфликт, и мужчина убил знакомого.

Вскоре он был задержан правоохранительными органами. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.