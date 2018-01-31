В Тюменской области прикрыли крупный подпольный цех по производству алкоголя

Сотрудниками УЭБ УМВД России по Тюменской области была пресечена деятельность межрегиональной группы из 12 человек, организовавшей цех по производству поддельного алкоголя.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, за сутки там изготовлялось до 12 тысяч бутылок. Продукция распространялась на территории Тюменской области и в других субъектах Российской Федерации.

В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий при силовой поддержке бойцов ОМОН в Ишиме было изъято свыше 8 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, несколько тысяч пустых емкостей и стеклянных бутылок с этикетками, содержащими наименование продукции, а также оборудование для изготовления суррогата в промышленных масштабах. Также была изъята фальсифицированная продукция на сумму более 2 млн рублей.

Предполагаемый организатор незаконного бизнеса задержан на территории Курганской области сотрудниками тюменской полиции. Сейчас устанавливаются иные лица, причастные к противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело.