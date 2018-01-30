В Тюмени расследовали гибель рабочего на стройке

16:30 30 января 2018
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В областном центре завершено расследование уголовного дела, связанного с несчастным случаем на стройке жилого дома.

Трагедия произошла 5 декабря 2017 года на строительном объекте многоэтажного дома на улице Тимофея Чаркова. Рабочий 1989 года рождения, выполнявший монтаж и бетонирование, упал с высоты восьмого этажа. От полученных травм мужчина скончался.

В нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, обвиняется начальник участка ООО СК "Интер Строй". 

"Он допустил к работе человека, не прошедшего обучение безопасным методам и приемам работы на высоте, не ознакомил его с условиями и состоянием охраны труда на рабочем месте, не осуществил проведение вводного, первичного и целевого инструктажа на рабочем месте, также не обеспечил средствами индивидуальной защиты", — сообщается на сайте СУ СКР по Тюменской области.

Уголовное дело передано в суд.

Теги: несчастный случай , падение , смерть , стройка , суд
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