Сотрудники СКР решили разобраться в проблемах тюменской пенсионерки

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В Тюмени организована доследственная проверка по сообщению средств массовой информации об отсутствии отопления в квартире 87-летней пенсионерки.

О проблеме накануне рассказала в соцсетях неравнодушная тюменка. В своем эмоциональном посте женщина сообщила, что в одной из муниципальных квартир, где с семьей проживает 87-летняя ветеран труда, нет тепла. Температура в доме +5 градусов, батареи не греют с сентября, а службы, ответственные за это, не реагируют на обращения отчаявшихся людей, возмутилась она.

Позже СМИ выяснили: речь идет о жильцах дома №10 по улице Большевиков, проблема, действительно, есть, но решить собственными силами люди ее пока не могут.

Теперь к решению вопроса подключились сотрудники следственного управления СК России по Тюменской области.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, действиям должностных лиц будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - заявила журналистам старший помощник руководителя (по взаимодействию со СМИ) Анастасия Лепёхина.

Как сообщили в администрации города, уже проведено совместное со специалистами Урало-Сибирской теплоэнергетической компании (УСТЭК) обследование дома. Причиной пониженного температурного режима стала несанкционированная установка насоса на обратном трубопроводе в соседнем административном здании.

В настоящее время насос опломбирован, определяется перечень дополнительных мер для нормализации параметров температурного режима в указанном доме. Контроль за ситуацией продолжится до момента полного восстановления нормативных показателей температуры в квартирах.