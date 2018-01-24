Бывший сотрудник тюменской птицефабрики погорел на взятке

Благодаря главному зоотехнику, теперь уже с приставкой экс, птицефабрика "Боровская" около трех лет закупала кормовую добавку у одной из екатеринбургских фирм. Как оказалось, интересы поставщика бывший сотрудник лоббировал не бескорыстно.

По версии следствия, с января 2013 года по июль 2016 года главный зоотехник активно поддерживал закуп кормовой добавки для крупного рогатого скота у одной из екатеринбургских фирм. В связи с этим для нужд молочно-товарной фермы птицефабрики и двух ее дочерних предприятий, занимавшихся разведением коров, данная добавка стала закупаться на системной основе. За это зоотехнику ежеквартально от учредительницы фирмы поступали денежные переводы. Всего было приобретено более 200 тонн добавки. Общая сумма взятки, полученной мздоимцем с апреля 2013 года по июль 2016 года, составила более 610 тыс. рублей.

Данные факты выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области, было заведено уголовное дело. В ходе расследования объем выполненных следственных действий позволил сделать вывод о причастности обвиняемого к совершению преступления и имущество обвиняемого был наложен арест, сообщили в региональном управлении СКР.

Ленинский районный суд Тюмени, рассмотрев материалы дела, признал бывшего зоотехника виновным в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Помимо штрафа в 2,1 млн рублей, подсудимому предстоит выплатить в доход государства полученную им взятку, а также распрощаться с личным прицепом - он будет конфискован.

Приговор в законную силу пока не вступил, уточняют в областной прокуратуре.