В Тюмени школьницу сбили на пешеходном переходе

ДТП произошло вчера, 22 января, в районе дома №5 на улице Обдорской. На пешеходном переходе водитель на Hyundai сбил 13-летнюю школьницу. Девочка получила травмы бедра, локтя, сотрясение головного мозга. Предварительно, водитель нарушил правила проезда пешеходных переходов.
ГИБДД рекомендует автомобилистам заранее предпринимать меры безопасности перед пешеходными переходами, учитывая, что в морозную погоду сцепление колес с проезжей частью уменьшается, а тормозной путь увеличивается.
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