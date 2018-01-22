На трассах Тюменской области из-за мороза глохнут дизели

В минувшие сутки сотрудники подразделений Госавтоинспекции Тюменской области шесть раз оказывали помощь участникам дорожного движения на автодорогах. Все случаи отмечены на трассах федерального и областного значения вне населенных пунктов.

Случаи отказа топливной системы грузовых и легковых дизельных автомобилей зафиксированы на трассах Тюмень–Омск и Ялуторовск–Шадринск. Во всех случаях автоинспекторы оказывали водителям необходимую помощь, организовывали эвакуацию и подвоз запчастей.

Сегодня, 22 января, на 456-м километре автодороги Тюмень–Ханты-Мансийск в Уватском районе также произошел отказ топливной системы у тягача. Помощь водителю в запуске двигателя сейчас оказывают коллеги-"дальнобойщики". Автоинспекторы регулируют дорожным движением, которое осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе.

Накануне поздно вечером в окрестностях Заводоуковска на трассе Тюмень–Омск автоинспекторы обнаружили замерзающего водителя "Дэу Нексии". Он ехал в Омутинский район, по дороге машина сломалась, а мужчина был легко одет. Инспекторы обогрели водителя и дождались его родственников, которые привезли теплые вещи и отбуксировали автомобиль.

В Управлении Госавтоинспекции Тюменской области отмечают, что при понижении температуры до отметки 30 градусов и ниже, оказание помощи участникам движения является приоритетной задачей автоинспекторов. Сегодня, в течение светового дня на 130-м километре федеральной автодороги Тюмень–Ханты-Мансийск функционироует совместный ГИБДД и МЧС пост обогрева, где автомобилистам предложат горячий чай и необходимую помощь.

ГИБДД Тюменской области настоятельно рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок в морозы, избегать движения по загородным дорогам в темное время суток. В случае возникновения внештатных ситуаций на трассе не рассчитывать на устранение неисправностей только своими силами, а сразу обращаться за помощью.

Напомним, на днях МЧС опубликовало штормовое предупреждение: по информации Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 21-26 января на юге Тюменской области ожидается аномально холодная погода: средняя суточная температура воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более. Преобладающая температура воздуха в ночные часы -31 – -36 градусов, 22-24 января местами до -40 – -43 градусов