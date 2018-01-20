Работника тюменской таможни осудили за взятку шинами

Бывшего работника Тюменской таможни признали виновным во взяточничестве. За свои услуги мужчина получил от директора одного из предприятий четыре автомобильные шины, установили следствие и суд.

Как сообщает Уральское СУ СК на транспорте, это произошло в июле 2017 года. В помещении коммерческой фирмы, оказывающей услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, начальник автотранспортного отдела Тюменской таможни получил шины на сумму 13 тысяч рублей. За это он пообещал руководителю предприятия поспособствовать выигрышу фирмы на конкурсе на оказание услуг по техническому обслуживанию транспорта на таможне.

В результате он признал свою вину и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, ему было назначено наказание в виде штрафа.