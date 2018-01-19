Две девушки погибли в ДТП на трассе Тюмень — Омск

Трагедия произошла сегодня утром в Ишимском районе. На 279-м километре трассы Тюмень — Омск легковушка столкнулась с грузовиком и отлетела на другую фуру. Два человека погибли, два серьезно пострадали.

По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на обочину, опережая попутный автомобиль. Затем иномарку занесло на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком DAF, двигавшимся на небольшой скорости после выезда с парковки. От удара с DAF легковушку отбросило на стоящий на парковке грузовик "МАЗ".

По сообщению областной ГИБДД, в ДТП погибли две пассажирки с заднего сидения Skoda Octavia — девушки 21 и 22 лет. 42-летние водитель иномарки и пассажирка с переднего сидения доставлены в больницу с тяжелыми повреждениями.

По имеющейся информации, в Skoda, двигавшейся в сторону Омска, ехала семья из города Артемовский Свердловской области — муж с женой и их взрослая дочь, одна из погибших девушек.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Движение по федеральной трассе осуществляется без ограничений.

Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области