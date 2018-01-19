В Тюмени работника ИК подозревают в мелком взяточничестве

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении работника исправительной колонии №1, которого подозревают в получении взятки в 2 тысячи рублей.
По версии следствия, в декабре 2017 года за эти деньги 36-летний сотрудник исправительного учреждения пронес для осужденного через контрольно-пропускной пункт сотовый телефон, который относится к предметам, ограниченным к обороту в колонии, сообщил СК по Тюменской области.
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