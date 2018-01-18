Школьник попал под машину на улице Харьковской

15:10 18 января 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В областном центре ДТП с ребенком случилось вчера, 18 января, в районе дома №71 на улице Харьковской. Около пяти часов дня автомобилем "Киа" был сбит 11-летний мальчик.

Вероятно, школьник переходил дорогу вне пешеходного перехода. У мальчика травма головы и ушибы.

"Обстоятельства наезда на ребенка выясняются. Стаж водителя за рулем 30 лет", — отметили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Теги: дети , ДТП , пешеходы , школьники
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2018