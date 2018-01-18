Школьник попал под машину на улице Харьковской

В областном центре ДТП с ребенком случилось вчера, 18 января, в районе дома №71 на улице Харьковской. Около пяти часов дня автомобилем "Киа" был сбит 11-летний мальчик.

Вероятно, школьник переходил дорогу вне пешеходного перехода. У мальчика травма головы и ушибы.

"Обстоятельства наезда на ребенка выясняются. Стаж водителя за рулем 30 лет", — отметили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.