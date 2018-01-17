В Тобольске продолжаются поиски без вести пропавшего мужчины

В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения Наиля Саитова. 33-летний мужчина пропал еще летом.
По данным следствия, 20 августа 2017 года Саитов ушел из своего дома, расположенного в 6-м микрорайоне Тобольска, после чего на связь с родными не выходил. Проводятся следственные действия, направленные на установление местонахождения мужчины и всех обстоятельств произошедшего, сообщает СК по Тюменской области.
Приметы: на вид 32–35 лет, рост 170 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные, носит бороду. В день исчезновения был одет в черный костюм с тонкими красными полосками у молнии.
Обладающих какой-либо информацией о местонахождении Наиля Саитова просят сообщить по телефонам: 8(3456) 24-06-13, 8-904-491-43-25 или 02.
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