В Тобольске продолжаются поиски без вести пропавшего мужчины

В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения Наиля Саитова. 33-летний мужчина пропал еще летом.

По данным следствия, 20 августа 2017 года Саитов ушел из своего дома, расположенного в 6-м микрорайоне Тобольска, после чего на связь с родными не выходил. Проводятся следственные действия, направленные на установление местонахождения мужчины и всех обстоятельств произошедшего, сообщает СК по Тюменской области.

Приметы: на вид 32–35 лет, рост 170 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные, носит бороду. В день исчезновения был одет в черный костюм с тонкими красными полосками у молнии.

Обладающих какой-либо информацией о местонахождении Наиля Саитова просят сообщить по телефонам: 8(3456) 24-06-13, 8-904-491-43-25 или 02.