В Тюмени скрывавшийся от автоинспекторов водитель устроил ДТП

Авария произошла вчера, 15 января, около одиннадцати вечера на перекрестке улиц Ямской и Полевой. Там столкнулись автомобили BMW и Renault. Водитель BMW пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора.

"Ранее он не остановился по требованию инспектора ДПС. Автоинспекторы начали преследование иномарки, в ходе которого водитель BMW игнорировал требования об остановке и создал аварийную ситуацию", — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

В ДТП пострадали два человека — травмы головы получили 22-летний водитель и 18-летняя пассажирка Renault.

Как оказалось, за последние полтора года водитель BMW более 20 раз задерживался автоинспекторами в разных регионах страны и привлекался к административной ответственности за езду без прав. Срок действия водительского удостоверения 43-летнего водителя истек в 2013 году, после этого вновь он его не получал. Машина зарегистрирована на жительницу Ярославля.

Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области