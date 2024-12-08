На 49% выросла зарплата тюменских водителей автобусов

Автопарк тюменского пассажирского автотранспортного предприятия пополнился 225 новыми автобусами. Актуален и кадровый вопрос.

– Сейчас это самый злободневный вопрос для любого работодателя, – рассказал руководитель ТПАТП №1 Роман Шулепов. – Особенно для тех предприятий, где основной силой являются водители, да еще и специальных категорий.

Водителей действительно не хватает. Однако ТПАТП № 1 при поддержке администрации города старается не только уменьшить влияние ограничения в человеческих ресурсах на доступность транспорта для тюменцев, но и сделать работу водителей гораздо более комфортной.

– Нам удалось повысить заработную плату водительского состава, – заявил Шулепов. – Это помогло стабилизировать отток кадров. Начиная с сентября мы за счет предприятия начали обучать водителей категории D. Сейчас у нас учится порядка 35 человек. Первые из них уже смогут выйти на самостоятельную работу в конце января.

Помимо повышенного заработка, водители могут получить жилье в аренду по сниженной ставке при заключении договора с компанией. В этом организацию также поддержала и администрация города, - сообщает Тюменская область сегодня.