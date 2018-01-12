Следователи проверяют случай с пожилым тюменцем, скончавшимся в поликлинике

В Тюмени проводится доследственная проверка в связи с инцидентом в городской поликлинике № 13. Сегодня утром там скончался 74-летний пациент.

Мужчина пришел на плановый прием к терапевту, еще около стойки регистратуры ему стало плохо и он потерял сознание. Первую помощь пенсионеру начали оказывать специалисты поликлиники. Прибывшие спустя восемь минут после вызова медики скорой помощи констатировали остановку сердца и дыхания. Мужчину пытались реанимировать около получаса, но вернуть его к жизни не удалось.

Как сообщает nedugamnet.ru со ссылкой на областной департамент здравоохранения, причина смерти тюменца пока неизвестна. До этого у него было два инфаркта.

СУ СКР по Тюменской области сообщает, что будет назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, чтобы установить причины смерти мужчины.