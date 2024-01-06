Новое подразделение открылось в тюменской поликлинике №12

"Центр поддержки — новая форма работы с пациентами, чтобы они могли высказаться или решить оперативно свою проблему", - пояснила главный врач поликлиники №12 Татьяна Клещевникова. Основное звено подразделения: мобильные администраторы — сотрудники, которые в течение всего времени передвигаются по поликлинике, общаясь с пациентами, которые только что получили медпомощь или консультацию, а также решают локально возникающие проблемы.

В 2023 году в тюменской "Городской поликлинике №12" было выделено новое структурное подразделение — Центр поддержки пациентов (ЦПП).

"За несколько месяцев работы мы видим колоссальные результаты: сокращается количество обращений на всех других площадках. Иногда у пациента возникают вопросы из-за недостаточного информирования, он уходит домой неудовлетворенным и, естественно, оставляет негативную обратную связь. В дальнейшем выясняется, что проблему можно было решить за пару минут - в поликлинике после окончания приема, или что вовсе никакой проблемы нет", - объясняет руководитель Центра Людмила Гринфельд.

Мобильных администраторов легко узнать по яркой форме синего цвета и брендированным планшетам. Они инициативно подходят к посетителям поликлиники, задают ряд простых вопросов, помогают оставить отзыв и предлагают свою помощь в случае необходимости. Анализ полученных сведений влияет на кадровые и управленческие решения, в том числе по вопросам профобучения, сообщает Александра Малыгина, пресс-служба "Городской поликлиники №12.