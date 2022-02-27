Безопасность пациентов тюменской поликлиники №8 обеспечит холодный туман

В Городской поликлинике №8 появилась новая штатная должность – дезинфектор. Несколько таких специалистов обучили работе с генератором холодного тумана. Аппарат приобретен для профилактической и очаговой дезинфекции помещений, сообщила Дарья Ровбут, представитель пресс-службы Городской поликлиники №8 города Тюмени.

"Генератор холодного тумана распыляет кислород или хлорсодержащие препараты, которые при столкновении с воздушным потоком разбиваются на мелкодисперсную взвесь, напоминающую по консистенции туман, – объясняет врач-эпидемиолог Екатерина Шишигина.

– Этот способ обработки помещений называется "холодным", поскольку жидкость распыляется при обычной температуре и не нагревается, не преобразуется в пар".

По словам специалиста, генератор очень эффективен: мелкофракционная взвесь долго находится в воздухе и равномерно оседает на все поверхности в помещении, тем самым обеззараживая. Дезинфектор во время обработки находится в защитном костюме и маске. "Этот способ обработки позволяет продезинфицировать не только потолок, стены и мебель, но и сам воздух, что очень значимо при сложившейся эпидемической обстановке, – отмечает Екатерина Шишигина.

– Мы используем генератор холодного тумана для обработки всех помещений: и мест общего пользования, и кабинетов. Несколько раз в день обработке подвергается "красная зона", в том числе после того, как заканчивается прием пациентов с подтвержденным COVID-19".