Первую офтальмологическую операцию провели в тюменской городской поликлинике

В тюменской городской поликлинике №5 проведена первая офтальмологическая операция в формате "хирургии одного дня". 46-летнему пациенту удалили доброкачественное новообразование в толще века, которое возникло в результате закупорки протока железы.

Проведение операции стало возможно благодаря взаимодействию городской поликлиники №5 и Тюменского областного офтальмологического диспансера, сообщила Дарья Ровбут, пресс-секретарь городской поликлиники № 5 (г. Тюмень).



"Мы только начинаем сотрудничество в этом направлении, – комментирует главный врач городской поликлиники №5 Виктория Беленькая. – На первых порах планируем выполнять до двух десятков хирургических вмешательств в месяц, затем – больше. В то же время будет проводится обучение наших врачей-офтальмологов хирургии на придаточном аппарате глаза".

"Тем более важным и нужным является межведомственное взаимодействие для всей офтальмологической службы Тюмени. Амбулаторная "хирургия одного дня" позволяет сделать этот вид медицинской помощи доступней. Операции проводятся под местной анестезией и занимают всего 10-15 минут, – подчеркивает Леонид Протопопов, главный врач областного офтальмологического диспансера и главный внештатный офтальмолог департамента здравоохранения Тюменской области.