В тюменской поликлинике открыли чек-ап станцию

Тюменская городская поликлиника №17 подключилась к проекту "Здоровье — и точка", там открылась чек-ап станция. Это возможность как самостоятельно, так и с помощью медработника пройти экспресс-диагностику и узнать основные показатели организма. Полученная информация вносится в электронную карту пациента еще до начала приема.

"Это возможность пройти базовые измерения в любое удобное время, даже если просто наш житель проходил мимо поликлиники. Во-вторых, экономия времени на приеме и на будущих осмотрах. Не нужно проводить измерения, взвешивание — больше времени остается на общение. А если пациент придет несколько раз и с определенной периодичностью измерит, например, артериальное давление — врачу будет видна динамика по этому показателю", - пояснила зав. отделением профилактики Любовь Путрова.

Станция в поликлинике работает два месяца — за это время мини-диагностику прошли уже 728 человек. С помощью сотрудника пациенты могут проверить остроту зрения, измерить внутриглазное давление. Также проводится расчет индекса массы тела, и исследование на кардиокресле (экспресс-метод, позволяющий выявить критический показатель в работе сердца за одну минуту).

За это время у 259 человек выявлен избыточный вес, у 274 — ожирение, а у семи человек дефицит масса тела. У 181 на момент измерения зафиксировано повышенное давление.

По результатам исследований пациентам даются рекомендации профилактического характера, а уже на приеме врачи могут использовать данные для наблюдения за пациентом.

Проект разработан в поликлинике №12, а сейчас внедряется в других медорганизациях Тюмени и юга Тюменской области, сообщает Александра Малыгина, пресс-служба Городской поликлиники №17 (г. Тюмень).