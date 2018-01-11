Избившему жену тюменцу грозит уголовная ответственность за удар полицейскому

В Тюмени уголовное дело заведено на 31-летнего местного жителя за применение насилия в отношении сотрудника полиции при исполнении.

Вечером 8 января полицейские прибыли в дом на улицу Береговую — поступило сообщение, что у семейной пары произошел бытовой конфликт, в ходе которого мужчина причинил жене телесные повреждения. Когда сотрудники полиции попытались усмирить тюменца, который к тому же был нетрезв, он ударил одного из них по лицу, сообщает региональное СУ СКР.

Добавим, что статья, по которой подозревается мужчина (ч. 1 ст. 318 УК РФ), предусматривает наказание в виде денежного штрафа, либо принудительных работ до пяти лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до пяти лет.