В Тюменской области молодые люди совершили разбойное нападение на магазин

8 января в селе Викулово в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что двое неизвестных в масках напали на продавца в магазине и, угрожая ножом, похитили деньги и алкоголь.
Вскоре на одной из улиц сотрудники Росгвардии заметили двух молодых людей, у одного из которых за спиной был рюкзак. При виде патрульной машины мужчина снял рюкзак, кинул его на землю, после чего оба попытались скрыться, но их задержали. При досмотре у них нашли две маски, нож и украденное из магазина.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, задержанными оказались двое местных жителей — ранее судимый мужчина 1992 года рождения и молодой человек 1995 года рождения.
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