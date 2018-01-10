В Тюменской области молодые люди совершили разбойное нападение на магазин

09:15 10 января 2018
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8 января в селе Викулово в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что двое неизвестных в масках напали на продавца в магазине и, угрожая ножом, похитили деньги и алкоголь.

Вскоре на одной из улиц сотрудники Росгвардии заметили двух молодых людей, у одного из которых за спиной был рюкзак. При виде патрульной машины мужчина снял рюкзак, кинул его на землю, после чего оба  попытались скрыться, но их задержали. При досмотре у них нашли две маски, нож и украденное из магазина.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, задержанными оказались двое местных жителей — ранее судимый мужчина 1992 года рождения и молодой человек 1995 года рождения.

Теги: магазины , разбой
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