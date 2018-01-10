Тюменские спасатели подвели итоги первой недели нового года

По сведениям ГУ МЧС по Тюменской области, в 2018 году количество пожаров и происшествий в новогодние праздники по сравнению с прошлым годом снизилось.

С 1 по 8 января на территории региона было зарегистрировано 49 пожаров, за аналогичный период 2017 года — 58. Не было зафиксировано ни одного случая травматизма людей, связанного с неправильным обращением с пиротехникой. Не случалось и каких-либо происшествий на водных объектах.

С начала года пожарно-спасательные подразделения 39 раз выезжали на ликвидацию дорожно-транспортных происшествий. Один раз на автодороге Аромашево—Вагай в подвижном пункте обогрева оказали помощь замерзающему автомобилисту.

Снижению числа пожаров и происшествий помогла профилактическая работа подразделений МЧС. Так, в каникулы сотрудниками Управления надзорной деятельности и профилактической работы было проведено почти 2 тысячи профилактических мероприятий, а в рамках акции "Безопасный лед" сотрудники МЧС обошли более тысячи мест возможного выхода людей на замерзшие водоемы.