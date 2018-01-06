Следователи Югры разыскивают очевидцев ДТП, в котором погибли десять человек

Страшная авария произошла 3 января на 159 километре автодороги Ханты-Мансийск- Нягань: при столкновении Renault Duster" и Mazda-6 погибли 10 человек, в том числе четверо детей.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело о нарушеним правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц. Его ведут сотрудники отдела по расследованию особо важных дел. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы, следователи и следователи-криминалисты продолжают работу на месте происшествия.

В целях получения дополнительных данных об обстоятельствах ДТП и восстановления объективной картины произошедшего, следствие обращается к лицам, ставшим очевидцами аварии: убедительная просьба, позвонить на телефон дежурной службы следственного управления 8-950-502-74-52. "Если у вас имеется запись с видеорегистратора, зафиксировавшая момент ДТП, либо место происшествия в первые минуты после аварии, также просим позвонить на круглосуточный телефон дежурной службы следственного управления: 8-950-502-74-52", - обращаются к гражданам сотрудники следственного комитета.

Как отмечается на сайте окружной прокуратуры, в ходе комплекса надзорных мероприятий, будет также дана оценка деятельности уполномоченных служб, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения и надлежащего содержания автомобильной дороги, соответствия ее транспортно-эксплуатационных характеристик требованиям технических регламентов.