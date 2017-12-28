В Исетском районе "черному лесорубу" дали три года колонии

В Тюменской области жителя Исетского района суд приговорил к трем годам колонии строгого режима за крупный ущерб лесному фонду.

Мужчина с бригадой выполнял работы по расширению просеки на одном из лесных участков. За ее пределами вместе с работником, от которого он скрыл отсутствие разрешительных документов, они незаконно вырубили почти четыре десятка сосен. Место нелегальной рубки в ходе рейда обнаружили участковый лесничий и представитель прокуратуры. Подозрение сразу же пало на бригадира, который признал вину в преступлении.

Часть древесины мужчина успел сбыть. Как отметили в пресс-службе областной прокуратуры, размер ущерба, причиненного лесному фонду, оценили в 600 тысяч рублей.