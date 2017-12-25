Тюменца ждет суд за ДТП с одной погибшей и четырьмя пострадавшими

В областном центре в суд ушло уголовное дело в отношении 60-летнего местного жителя, который спровоцировал смертельную аварию.

Трагедия произошла 27 октября этого года в окрестностях Тюмени. Возвращавшийся на Skoda Yeti из Кургана пенсионер не справился с управлением, пересек линию разметки и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Chevrolet Cruze. В аварии погибла 25-летняя девушка, находившаяся на переднем пассажирском сидении этого автомобиля. Водитель Chevrolet и трое его пассажиров получили тяжкий вред здоровью.

Тюменец обвиняется по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью человека).