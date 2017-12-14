В Тобольске врача осудили за причинение смерти по неосторожности

Тобольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении врача травматолога-ортопеда Областной больницы № 3. Его признали виновным в причинении пациенту смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей.

26 февраля 2016 года в областную больницу скорой был доставлен 60-летний пешеход, которого сбил автомобиль. Его госпитализировали в травматологическое отделение. По версии следствия, находившийся на дежурстве врач-травматолог "не выяснил до конца общее состояние здоровья пациента, не предпринял мер к назначению качественного лечения и к своевременному проведению операции, в том числе УЗИ, лапароцентеза и лапароскопии с привлечением других специалистов. Вследствие этого не были вовремя диагностированы разрывы селезенки с внутрибрюшинным кровотечением, осложнившихся развитием геморрагического шока 3–4 степени".

Утром 27 февраля состояние мужчины ухудшилось. Его прооперировали, но спасти не смогли. Днем 27 февраля он умер.

Суд назначил врачу два года ограничения свободы. Также на два года он лишен права заниматься врачебно-диагностической деятельностью.