На тюменской трассе в ДТП на встречке погибла женщина

15:20 13 декабря 2017
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Смертельная авария произошла вчера на 316-м км дороги Екатеринбург — Тюмень в Тюменском районе. Около шести вечера там столкнулись автомобили Citroen, Toyota и "Газель".

По сообщению областной автоинспекции, в аварии погибла 43-летняя водитель автомобиля Citroen. Предположительно, она выехала на полосу встречного движения. 44-летний водитель "Газели" получил перелом ребер. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Теги: гибель , трасса , ДТП
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