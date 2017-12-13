На тюменской трассе в ДТП на встречке погибла женщина

Смертельная авария произошла вчера на 316-м км дороги Екатеринбург — Тюмень в Тюменском районе. Около шести вечера там столкнулись автомобили Citroen, Toyota и "Газель".
По сообщению областной автоинспекции, в аварии погибла 43-летняя водитель автомобиля Citroen. Предположительно, она выехала на полосу встречного движения. 44-летний водитель "Газели" получил перелом ребер. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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