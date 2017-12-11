В Тобольске осудили мужчину, подравшегося с полицией на акции "Под флагом добра"

К условному лишению свободы суд приговорил тоболяка, подравшегося с несколькими полицейскими на благотворительном футбольном матче "Под флагом добра".

Он проходил 30 июля этого года на стадионе "Тобол". Директор местной строительной фирмы попытался пройти в закрытую для посторонних зону, чтобы поприветствовать приглашенных на акцию артистов, но его не пропустила полиция. Несмотря на это, предприниматель не оставил попыток пройти внутрь.

"Сотрудники полиции для предотвращения нарушения общественного порядка были вынуждены задержать мужчину и завести его в холл здания стадиона. Но там он вырвался и бросился в бой", — рассказывают в пресс-службе Тобольского городского суда. Он ударил одного из полицейских в голову, потом пнул ногой в голову еще двух стражей порядка, а после попытался ударить по голове замначальника полиции, пытавшегося его успокоить. Мужчину задержали и доставили в полицию.

В результате суд признал его виновным в применении насилия в отношении представителей власти, не опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Ему назначили три года условно.

"Все четверо полицейских находились при исполнении, в форме, а значит, разбушевавшийся коммерсант знал, что применяет насилие в отношении стражей закона", — пояснили в Тобольском городском суде.