В Тюмени задержали приезжего, обкрадывавшего машины возле торгового центра

В Тюмени в полицию поступили заявления о кражах из автомобилей, которые совершались возле одного и того же торгового центра. Люди оставляли машины на стоянке, а когда возвращались с покупками, то обнаруживали, что автомобиль вскрыт и оттуда украдены ценные вещи.

Вскоре полиция вышла на злоумышленника. 31-летний житель Башкортостан, в последнее время проживавший в Свердловской области, рассказал что приезжал в Тюмень именно для краж.

Мужчина выбирал машину с сигнализацией, на которую был настроен его сканер, марка решающего значения не имела. Он дезактивировал сигнализацию, после чего забирал сумки, деньги, ценные вещи и скрывался.

Как сообщили в тюменской полиции, мужчина дал признательные показания, установлена его причастность к трем эпизодам. Возможно, он имеет отношение и к другим кражам.