В Заводоуковске перед судом предстанет семья конокрадов, совершавшая набеги из соседней области

В Тюменской области в суд ушло уголовное дело в отношении трех жителей Курганской области.

Мужчина со своим родственником воровали лошадей и крупный рогатый скот на территории Заводоуковского и Упоровского районов. С 2015-го по 2017 год они похитили два десятка животных с семи ферм. Общая сумма ущерба составила более 1,7 млн рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

К очередной краже в мае этого года курганец привлек своего сына. На двух машинах они приехали в Заводоуковский район. Там отец с родственником проникли на одну из ферм, откуда увели трех лошадей и жеребенка. На обратном пути один из них вспомнил, что оставил ферме пилку по металлу, и пошел за ней. У фермы мужчина увидел сторожей, которые уже обнаружили пропажу коней. Он поспешил назад и отпустил лошадей, чтобы не быть пойманными с поличным. Вскоре они вернулись к ферме и забрали пилку, но на обратном пути на трассе Заводоуковск — Курган они попались полиции. В их машине обнаружили приваренные устройства для привязи животных.