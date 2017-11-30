В Тобольске продолжают искать очевидцев смертельного ДТП со школьницей

Следователи разыскивают очевидцев ДТП, в котором этим летом погибла школьница. Трагедия случилась 18 июня в десятом микрорайоне Тобольска.

Напротив дома № 67 на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Юбилейной не позднее 13:52 произошла дорожная авария с участием городского автобуса 4-го маршрута и 11-летней девочки. В результате полученных травм ребенок скончался.

Было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть несовершеннолетней). Что именно произошло, до сих пор пытаются установить следователи.

По словам водителя автобуса, подъезжая к нерегулируемому пешеходнику, он сбавил скорость перед "лежачим полицейским". Девочку на переходе он не видел, лишь потом услышал удар в бок автобуса. После этого он обнаружил лежащего на дороге ребенка.

В момент аварии в автобусе были три пассажира и кондуктор. Стаж водителя по категории "Д" на право управления автобусом десять лет, с 2012 года к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался.

В тот день девочка шла на встречу с друзьями.

В региональном СК сообщили, что по уголовному делу проведен следственный эксперимент, судебно-медицинская экспертиза, был допрошен ряд свидетелей, назначена и проводится автотехническая экспертиза.

Владеющих информацией об обстоятельствах ДТП просят сообщить по телефонам: 8(904)491-43-25 (дежурный по следственному управлению), 8(3452) 34-23-43 (старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ), 8(3456) 24-47-15, 24-22-70 (следственный отдел по г. Тобольск).