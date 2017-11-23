В Тюмени осудили угрожавших бизнесмену вымогателей

Центральный районный суд Тюмени приговорил к реальным срокам двух местных жителей, вымогавших имущество у предпринимателя.

В феврале–марте 2017 года они неоднократно незаконно требовали от директора одной из строительных фирм 1 млн рублей либо 500 тыс. рублей и принадлежащий ему автомобиль Toyota Camry. Мужчины угрожали ему применением насилия. Предприниматель обратился в полицию, которая в апреле 2017 года задержала вымогателей.

Одному из них суд назначил два с половиной года колонии, а другому, ранее судимому, три с половиной года колонии строгого режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.