В Тюмени осудили директора киоска, где работник погиб от удара током

Калининский районный суд Тюмени признал виновным бывшего директора ООО "Мельница Тюмень" и ООО "ПК "Мельница Тюмень" в гибели сотрудника.

Трагедия произошла 26 мая 2016 года в киоске ООО "Мельница Тюмень" на улице Ямской. Там от поражения электрическим током погиб 32-летний водитель-экспедитор ООО "ПК "Мельница Тюмень", который разгружал хлеб. Смертельный удар он получил, когда прислонился к корпусу металлоконструкции киоска.

По версии следствия, директор торговой точки доверил подключить киоск к электричеству одному из своих работников, у которого не было соответствующего допуска и разрешения. Тот подключил электросеть киоска от вводного автомата мощностью 220 Вольт. Перед приемкой в эксплуатацию электроустановок не провели должных испытаний, а директор не убедился в правильности выполнения работ и ввел киоск в эксплуатацию.

Его признали виновным по статье 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, если это повлекло по неосторожности смерть человека). В ходе судебного разбирательства он признал вину. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по иску прокурора в октябре организация выплатила несовершеннолетнему сыну погибшего 300 тыс. рублей. Сам мужчина перевел матери погибшего и его сыну в общей сложности 100 тыс. рублей.

Суд дал ему полтора года условно и взыскал в пользу матери и сына погибшего еще 700 тыс. рублей.