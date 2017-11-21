Студента, катавшегося по Текутьевскому бульвару на автомобиле, оштрафовали

13:20 21 ноября 2017
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pixabay.com

В Тюмени полиция установила личность водителя, который проехался на автомобиле по Текутьевскому бульвару. Это произошло еще около месяца назад. Запись с регистратора машины, которая пересекает пешеходную зону в районе пересечения Республики и Холодильной, разошлась в сети, и ей заинтересовались правоохранительные органы.

Было установлено, что за рулем "Лады Приоры" находился 20-летний студент 3-го курса одного из тюменских вузов. Как рассказали в пресс-службе тюменской полиции, молодой человек объяснил, что таким способом хотел произвести впечатление на знакомого.

"Свою вину я признаю, впредь больше не повторится такого", — отметил молодой человек.

За нарушение ПДД его оштрафовали на 2 тысячи рублей.

Теги: ПДД , ГИБДД , нарушения
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