Студента, катавшегося по Текутьевскому бульвару на автомобиле, оштрафовали

В Тюмени полиция установила личность водителя, который проехался на автомобиле по Текутьевскому бульвару. Это произошло еще около месяца назад. Запись с регистратора машины, которая пересекает пешеходную зону в районе пересечения Республики и Холодильной, разошлась в сети, и ей заинтересовались правоохранительные органы.

Было установлено, что за рулем "Лады Приоры" находился 20-летний студент 3-го курса одного из тюменских вузов. Как рассказали в пресс-службе тюменской полиции, молодой человек объяснил, что таким способом хотел произвести впечатление на знакомого.

"Свою вину я признаю, впредь больше не повторится такого", — отметил молодой человек.

За нарушение ПДД его оштрафовали на 2 тысячи рублей.