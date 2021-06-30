В Тюменском районе задержали 19-летнего молодого человека на неисправном авто

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В деревне Друганова Тюменского района сотрудники ГИБДД задержали автомашину "ВАЗ-2107". Даже внешне автомобиль был технически неисправен — отсутствовало переднее левое крыло, не работали внешние световые приборы, поврежден глушитель.

19-летний водитель признался, что права управления транспортом не имеет. Он пояснил, что обучение в автошколе уже окончил, но экзамены пока не сдал, ранее уже привлекался к ответственности за езду без прав. Автомашина на учете в ГИБДД стоит на предыдущем владельце. Молодой человек вместе с друзьями ездил купаться на речку. "Семерка" помещена на специализированную стоянку.

С начала года на дорогах региона задержаны более двух тысяч водителей, севших за руль не имея водительских удостоверений, годом ранее этот показатель был меньше на четверть.