На тюменской трассе загорелась легковушка, погибли двое

13:20 16 ноября 2017
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Два человека погибли сегодня, 16 ноября, в ДТП на 392-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Там столкнулись фура и легковой Lifan.

Предположительно, водитель автомобиля Lifan не смог выбрать безопасную скорость на скользкой дороге, иномарка зацепила обочину, а затем ее выбросило на встречную полосу. От удара с грузовиком легковушка загорелась.

По сообщению областной ГИБДД, 56-летнего пассажира автомобиля очевидцы ДТП успели вытащить из машины, 49-летний водитель сгорел в салоне иномарки. Вскоре пассажир также скончался от полученных в ДТП повреждений. По предварительным данным, оба погибших — жители Сорокинского района Тюменской области.

На месте аварии сейчас работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Движение по федеральной дороге не ограничивалось, автоинспекторы регулируют его вручную. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Теги: пожары , трасса , гибель человека , ДТП
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