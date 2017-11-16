На тюменской трассе загорелась легковушка, погибли двое

Два человека погибли сегодня, 16 ноября, в ДТП на 392-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Там столкнулись фура и легковой Lifan.

Предположительно, водитель автомобиля Lifan не смог выбрать безопасную скорость на скользкой дороге, иномарка зацепила обочину, а затем ее выбросило на встречную полосу. От удара с грузовиком легковушка загорелась.

По сообщению областной ГИБДД, 56-летнего пассажира автомобиля очевидцы ДТП успели вытащить из машины, 49-летний водитель сгорел в салоне иномарки. Вскоре пассажир также скончался от полученных в ДТП повреждений. По предварительным данным, оба погибших — жители Сорокинского района Тюменской области.

На месте аварии сейчас работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Движение по федеральной дороге не ограничивалось, автоинспекторы регулируют его вручную. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области