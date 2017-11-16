Обитатель Абалакского монастыря отправится в колонию за разбой

В Тобольске вынесли приговор 51-летнему мужчине, который в сентябре этого года попытался ограбить местный магазин.
Пьяный мужчина подошел к женщине-кассиру, достал из пакета пневматический пистолет и потребовал деньги. Продавец нажала кнопку вызова охраны и с криком выбежала из магазина. Нападавший скрылся, но вскоре был пойман.
Как сообщает tobolsk.ru, задержанный, житель Кондинского района, временно проживавший в Абалакском монастыре, был неоднократно судим за тяжкие преступления.
На этот раз мужчина активно сотрудничал со следствием, признал вину и извинился перед продавцом. Из монастыря хорошую характеристику он не получил, как и из колонии, где отбывал предыдущее наказание. Другого постоянного места жительства у мужчины нет, ровно как и дохода. Тобольский городской суд назначил ему четыре года колонии строгого режима.
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