В Омутинском сотрудника органов опеки будут судить за злоупотребление полномочиями

В Тюменской области в суд ушло уголовное дело в отношении бывшего заведующего сектором по опеке, попечительству и охране прав детства Омутинского района.

В апреле 2015 года он издал приказ, согласно которому приемной родительнице разрешалось снять порядка 800 тыс. рублей со вклада своей подопечной — несовершеннолетней девочки-инвалида. По версии следствия, на эти деньги женщина приобрела у жены заведующего в свою собственность однокомнатную квартиру в райцентре. В июне 2016-го опекун умерла, и подростка передали на воспитание в другую приемную семью. После этого вскрылась пропажа денег.

Бывший чиновник предстанет перед судом за злоупотребление должностными полномочиями. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе следствия законный представитель девочки заявила иск о взыскании растраченных денег.