Тюменская область на покупку квартир сиротам направит более 680 млн рублей

Фото - https://t.me/gus72to

На начало 2024 года на закупку жилья для детей-сирот в Тюменской области предусмотрено 681 млн рублей, из них 25,2 млн - федеральные средства, сообщате Главное управление строительства ТО.

Заместитель начальника ГУС ТО, начальник управления жилищной политики Валерий Киселёв:

На текущий момент на всю сумму федеральных средств с софинансированием из областного бюджета заключены и оплачены контракты участия в долевом строительстве многоквартирного дома в Ялуторовске. Ввод дома в эксплуатацию запланирован летом 2024 года. В областную собственность будет оформлено 29 квартир.

В 2023 году на закупку жилья для детей-сирот в регионе направлено 1,1 млрд руб. (415,19 млн выделены дополнительно в течение года), из них 24,3 млн - федеральные средства. В специализированный жилищный фонд области для детей-сирот была включена 441 квартира.

Отмечается, что Минстрой России относит Тюменскую область к числу регионов-лидеров по приобретению жилья для детей-сирот. В этом году к началу февраля область уже полностью законтрактовала средства нацпроекта "Жильё и городская среда" на приобретение жилья для детей-сирот, в целом такими результатами могут похвастаться пока только четыре региона РФ.