В Тобольском доме детства рассказали, как будут отмечать Год семьи

Год семьи в Тобольском доме детства открылся интерактивным семейным игровым проектом "Царь горы". Цель игры — повышение уровня финансовой грамотности, мотивации к учебе и навыков самоконтроля, популяризация здорового образа жизни. В ходе игры ребята получают "умникоины", которые могут использовать на ярмарке Успеха, обменяв на различные призы.

В доме детства до момента устройства в семью проживают около 40 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Социальные педагоги и воспитатели стараются максимально приблизить атмосферу в доме детства к семейной и делают все возможное, чтобы детям было комфортно и уютно.

Уже много лет в доме детства, как и в любой семье, есть традиция — совместная готовка пельменей. Как отмечают воспитатели, дети любят и умеют лепить пельмени. Все обязанности в процессе лепки пельменей разделены. Старшие месят тесто, раскатывают сочни и вырезают кружочки. А младшие дружно заполняют кружочки теста ароматным фаршем. В Доме детства есть шуточная традиция. В один пельмень заворачивают вместо фарша кусочек теста. Считается, что найти цельный пельмень без начинки, состоящий из одного теста, - к счастью. Сваренные пельмени выкладывают на большую общую тарелку, а вот приправы и соусы выбирает каждый по своему вкусу.

Ключевыми мероприятиями Года семьи в Тобольском доме детства будут встреча воспитанников с участниками всероссийского семейного фестиваля "Родные-любимые", литературный вечер "Мои родные", фестиваль семейного творчества "В кругу любви и вдохновения", игровая программа "Семейный калейдоскоп", круглый стол для выпускников "Искусство быть семьей". Запланированы такие события, как "Читающая семья", "Явка обязательна!", посвященное Дню защитника Отечества, "Для милых дам", "Подарим детям лучшее будущее", посвященное Дню защиты детей, "День семьи любви и верности" и другие.

Татьяна Фаизова, социальный педагог Тобольского дома детства: