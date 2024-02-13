В Тюменской области желающих стать опекунами больше, чем детей-сирот

В Тюменской области количество желающих стать опекунами превышает число детей, оставшихся без опеки, поэтому тюменцы берут под опеку детей из сдругих регионов, сообщает ТАСС со ссылкой на директора регионального центра социальных технологий "Семья" Елену Перминову.

По словам Перминовой, ежегодно школу замещающего родителя в регионе проходят около 300 человек, хотя столько детей нет в региональном банке данных, поэтому есть пары родителей, которые берут под опеку детей в других регионах, например, в Кургане, Челябинске, Екатеринбурге. Она также отметила, что очередь не только на детей, но и на саму школу - пройти курсы в течение года хотят до 500 человек.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время посещения Тюменской области с рабочей поездкой отмечала, что в регионе ведется грамотная и комплексная работа с семьями, которые попали в трудную жизненную ситуацию, и есть большие наработки по возвращению в семьи или передаче в замещающие семьи детей. Опыт работы тюменских специалистов по социальной реабилитации семей, имеющих различные зависимости, признан на федеральном уровне и будет транслироваться на региональной стажировочной площадке для всех субъектов РФ.