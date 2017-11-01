Четверо зарублены топором: жестокое убийство расследуют в Югре

Трагедия произошла вчера, 31 октября, в Березовском районе. Там мужчина зарубил компанию случайных знакомых.

48-летний житель Октябрьского района вместе со своей сожительницей приехал в Березово для обследования в медицинском учреждении. Они остановились на ночлег у случайной знакомой — 39-летней жительницы поселка. У нее они выпивали и играли в карты еще с тремя мужчинами.

По предварительным данным следствия, подозреваемый и 19-летний молодой человек поссорились — юноша выиграл у него в карты. Мужчина взял топор и поочередно нанес удары хозяйке квартиры и трем ее гостям. По сообщению СК по ХМАО — Югре, смерть всех потерпевших наступила на месте преступления. Убийца попытался скрыться, но вскоре был задержан полицией.

Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), в качестве свидетеля была допрошена сожительница подозреваемого, она дала изобличающие его показания. Мужчина находится под стражей.