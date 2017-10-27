Устроившего ночь краж тюменца поймали по горячим следам

На днях в областном центре в ночное время в полицию поступили сообщения о нескольких кражах. В первом случае в одном из районов города неизвестный разбил окна в стоявших недалеко друг от друга автомобилях и вытащил оттуда вещи, обувь, магнитолу и флеш-карту — в совокупности ущерб оценили в 20 тысяч рублей. В эту же ночь стражи правопорядка получили сообщение от местной жительницы — кто-то залез к ней домой через незапертую форточку и забрал 27 тысяч рублей.

Отпечатки пальцев с мест преступлений указывали на то, что к ним причастен один и тот же человек. Вскоре на вора вышли. 29-летний мужчина успел растратить часть украденных денег. Как сообщили в пресс-службе тюменской полиции, некоторые вещи удалось вернуть владельцам. На мужчину завели уголовное дело.