Тюменская фирма выплатит компенсацию семье погибшего вахтовика

Ленинский районный суд Тюмени взыскал с ООО "Реском-Тюмень" 600 тысяч рублей в пользу детей погибшего на Ямале вахтовика.

Инцидент случился в декабре 2016 года. Фирма занималась строительством автозимника Салехард — Надым. Заместитель начальник участка направил бульдозериста-вахтовика из Тюменской области работать в ночную смену на реке Киселевке. Все окончилось трагично — бульдозер провалился под лед, и мужчина погиб.

Как оказалось, в ноябре заместитель начальника участка самовольно изменил направление дороги без предварительных работ по определению водных преград на пути, поэтому реку Киселевку не обследовали и не укрепили там ледовое покрытие.

Заместитель начальника участка за нарушение правил безопасности получил два года условно. В июле этого года проживавшие в Комсомольске-на-Амуре сын и дочь погибшего обратились в суд за компенсацией, дело передали по месту ответчика, и иск был удовлетворен.