Пожарные рассказали, что им мешало тушить крышу на жилом доме

Утром 26 октября в 7:18 поступило сообщение о задымлении на верхних этажах 5-этажного жилого дома, на улице Парфенова. На место выехали подразделения пожарно-спасательного гарнизона Тюмени.

Прибыв к месту вызова через 6 минут, первый руководитель тушения пожара организовал разведку, эвакуацию людей.

При разведке было установлено, что помещение чердака после ремонта перекрыто поддерживающими кровлю конструкциями, что затруднило тушение изнутри. Ситуацию усугубила неубранная после ремонта старая мягкая кровля, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Учитывая обстоятельства, пожарные вынуждены были бороться с огонь снаружи. Для этого были установлены три пожарные автолестницы и коленчатый подъёмник. В работе по эвакуации и ликвидации горения принимали участие 12 единиц техники и 38 человек личного состава.

Пожар потушен в 9:17. Погибших и пострадавших нет.

Предварительно рассматриваются две причины возникновения пожара: не осторожное обращение с огнём и неисправность электропроводки.