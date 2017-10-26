Тюменские пожарные работали на нефтеперекачивающей станции

Пожарно-тактические учения на объекте перекачки нефти провели подразделения территориального пожарно-спасательного гарнизона по тушению сложных пожаров и ликвидации аварии на объектах хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов.

По легенде учений произошел взрыв в одном из резервуаров, в результате чего нефтепродукты разлились и произошло их воспламенение.

Первыми к тушению условного пожара приступили бойцы из 127-й пожарно-спасательной части, охраняющей объект на договорной основе, через несколько минут прибыли подразделения 32-го отряда.

Совместно они организовали бесперебойную подачу огнетушащих веществ, также пожарные охлаждали соседние резервуары с помощью лафетных стволов и ручных пожарных стволов.

В качестве основного средства тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах используется воздушно-механическая пена. Для успешной ликвидации пожара на данных объектах от пожарных требуется профессиональное мастерство, высокий уровень физической и психологической подготовки, хорошее знание пожарной тактики, отмечается на сайте тюменского МЧС.

Подводя итоги учений, заместитель начальника службы пожаротушения начальник дежурной смены 32-го отряда Сергей Старосветов отметил: