Причастных к жестокому убийству тюменки признали невменяемыми

В Тюмени окончено расследование страшного убийства женщины, случившегося в начале июня этого года на улице Московской.

Напомним, тело 26-летней девушки с множественными ножевыми ранениями нашли в этом районе на стройке 5 июня. За несколько часов полиция вышла на мужчин, подозреваемых в жестоком преступлении. Ими оказались знакомый девушки и его приятель.

В ходе предварительного следствия было установлено, что еще 3 июня они вместе выпивали на квартире на улице Пермякова, 83, корпус 1. По сообщению регионального СКР, "у находящихся в состоянии алкогольного опьянения мужчин возник умысел на убийство девушки". Они избили ее, после этого насильно привели на территорию стройки на улице Московской и нанесли множество ударов ножом. Когда девушка перестала подавать признаки жизни, они скрылись.

Как оказалось, мужчины, местные жители, оба 1985 года рождения, уже были ранее судимы.

На этот раз им было предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Их поместили под стражу.

В ходе расследования были проведены психиатрические судебные экспертизы, по результатам которых обоих признали невменяемыми "в связи с наличием хронического психического расстройства, а также представляющими опасность для себя и окружающих". Специалисты пришли к выводу, что они нуждаются в наблюдении и принудительном лечении в закрытом стационаре.

Как уточнили в СКР по Тюменской области, уголовное дело с постановлением направлено прокурору для утверждения и направления в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

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Фото: пресс-служба СУ СК России по Тюменской области